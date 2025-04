Eva Brenner: Das ist ihr privater Garten

Deko-Expertin Eva Brenner tritt in der Frühjahresstaffel der ZDF-Dokuserie "Duell der Gartenprofis" als Moderatorin auf (fünf neue Folgen laufen ab 23. April, mittwochs, um 19.25 Uhr, im ZDF und sind bereits ab 10 Uhr morgens am Ausstrahlungstag in der ZDF-Mediathek verfügbar). Doch wie sieht der Garten der 49-jährigen Expertin selbst aus? Und was hat der eigene Wohnstil mit der Gestaltung des Außenbereichs zu tun? Im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau gibt Eva Brenner spannende Einblicke in ihre persönliche Gartengestaltung und die Philosophie hinter ihrer Arbeit.

Für die Innenarchitektin und Deko-Expertin steht eines fest: Die Gestaltung des Gartens ist untrennbar mit dem Stil des Innenbereichs verbunden. "Der einfachste Ansatz ist, sich am eigenen Wohnstil zu orientieren. Der Stil, der im Innenbereich dominiert, kann harmonisch in den Garten übertragen werden. Inzwischen gibt es für den Außenbereich Möbel, die ebenso schön und komfortabel sind wie Innenraum-Mobiliar", erklärt Eva Brenner.

"Ich besitze ein altes Pfarrhaus" Ihre Expertise aus dem Innenarchitektur-Studium ist auch ein wertvoller Vorteil in der ZDF-Dokuserie. Denn für sie ist der Garten weit mehr als nur eine Außenfläche: "Im Grunde genommen ist ein Garten einfach ein weiterer Raum – nur eben unter freiem Himmel. Im Prinzip kann man Innen und Außen miteinander vergleichen: So wie man große Innenräume in kleine Bereiche einteilen kann, kann man auch große Gartenflächen in kleinere Abschnitte splitten."

Doch wie gestaltet sich der eigene Garten von Eva Brenner? "In meiner Stadtwohnung in Düsseldorf habe ich leider keinen, aber ich besitze ein altes Pfarrhaus, das einen Garten hat. Ich liebe Gärten, die wild romantisch wirken. In meinem wächst unter anderem Wein, Weißdorn, eine Reineclaude und eine große Sauerkirsche." Allerdings, so die Deko-Expertin weiter, sei der Garten noch nicht ganz nach ihren Vorstellungen gestaltet: "Momentan fehlt noch ein wirklich durchdachtes Pflanzkonzept, aber das werde ich in Zukunft angehen."

