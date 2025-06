"Arielle, die Meerjungfrau": Kritik zur Neuverfilmung des Disney-Klassikers mit Halle Bailey

"Alice im Wunderland", "Cinderella", "The Jungle Book", "Die Schöne und das Biest", "Dumbo", "Aladdin", "Der König der Löwen", "Susi und Strolch", "Mulan", "Pinocchio", zuletzt außerdem "Schneewittchen": In den letzten Jahren verwendete Disney einen großen Teil seiner Kapazitäten darauf, eigene Zeichentrick-Klassiker neu zu verfilmen. 2023 kam "Arielle, die Meerjungfrau" an die Reihe. Das Original aus dem Jahr 1989 war einer der letzten ganz großen Zeichentrick-Hits, bevor sich Disney neu in Richtung Animation ("Toy Story") orientierte. SAT.1 zeigt die kontrovers diskutierte Neufassung am Pfingstmontag als Free-TV-Premiere.