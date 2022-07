"Atomkraft Forever": Ausstieg steht wieder zur Debatte

Dieses Jahr sollte in die Geschichte der Energiegewinnung als Jahr des Fortschritts eingehen: 2022 will Deutschland endgültig aus der Atomkraft aussteigen. Die Energiekrise in Folge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine stellt diesen Entschluss jedoch wieder zur Debatte. Spätestens die Fukushima-Katastrophe 2011 legte die Risiken offen, die Technik ist gegegebenfalls nicht komplett beherrschbar. Was bleibt, ist radioaktiver Müll, zigtausende Tonnen, einen klaren Plan für die Lagerung gibt es nicht.