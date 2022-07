"Sturm der Liebe": Daniela Kiefer zieht an den Fürstenhof

Bereits 2011 spielte Daniele Kiefer eine Gastrolle in "Sturm der Liebe". Nun zieht sie als Geschäftsfrau Alexandra an den Fürstenhof.

Neuzugang am Fürstenhof: Schauspielerin Daniela Kiefer ist die Neue in der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe". Wie der Sender am Dienstag bekannt gab, wird Kiefer ab Folge 3877 (voraussichtlich am 24. August) als Alexandra Schwarzbach zu sehen sein. Sie verkörpert dann eine "selbstbewusste Geschäftsfrau", die von Ariane (Viola Wedekind, 44) Anteile des Fürstenhofes übernimmt - "nicht ohne Hintergedanken".