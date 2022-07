Til Schweigers Wiedersehen mit dem Manta: "My Baby is back!"

Til Schweiger (58) hat bei Instagram hinter die Kulissen zum Dreh von "Manta, Manta 2" blicken lassen. "My Baby is back!", schrieb der Schauspieler und Regisseur zu einem kurzen Videoclip, in dem sein umjubeltes Wiedersehen mit dem titelgebenden Kult-Auto festgehalten wurde. Und nicht nur der gelb-blaue Wagen erinnert am Set an den Vorgängerfilm.