"Paar Love": neuer Name, neue Folgen

Bei "Paar Love" verhelfen Kraft und Köpfchen nicht zum Sieg. Vielmehr ist in der SAT.1-Show das Teamwork und der Zusammenhalt der antretenden Paare gefragt. In der letzten Staffel firmierte das Format noch unter dem Titel "Paar Wars". Nun geht es unter einem neuen Namen in die zweite Runde. "Angesichts des grausamen Kriegs in der Ukraine fühlt es sich aktuell falsch an, eine Unterhaltungsshow zu machen, die 'War' im Titel trägt", erklärt Moderator und Komiker Ralf Schmitz. "Deshalb lautet unser Motto für die zweite Staffel in diesem Jahr: 'Make love, not war!' In diesem Zuge haben wir den Sendungs-Titel kurzerhand in 'Paar Love' geändert." Los geht es am Mittwoch, 13. Juli, 20.15 Uhr.