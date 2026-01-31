Home News TV-News

"Das ist ein schlechter Scherz": Ariel macht Dschungel-Stars mit wirrer Theorie fassungslos

Dschungelcamp Diskussion

"Das ist ein schlechter Scherz": Ariel macht Dschungel-Stars mit wirrer Theorie fassungslos

31.01.2026, 21.29 Uhr
von Jürgen Winzer
Ariel sorgt im RTL-Dschungelcamp mit ihrer Theorie der flachen Erde für Aufsehen. Ihre Mitbewohner, darunter Hardy Krüger Jr. und Samira, reagieren mit Skepsis und Humor.
IBES Tag 9
Und wer hat's erfunden? Die Schweizerin? Ariel jedenfalls hält die Erde für flach. Darüber gibt's im RTL-Dschungelcamp an Tag 9 großes Theater.  Fotoquelle: RTL

Stille ist nicht Ariels Ding. Dann doch lieber plappern. "Sagst du, die Erde ist flach oder die Erde ist rund?", fragt sie Dschungel-Genossin Samira. Die kann nicht glauben, was sie hört und nimmt es witzig. "Schatzi, für uns beide ist die Erde viereckig!" Aber, dann doch: "Natürlich ist sie rund!" Das passt Ariel nicht ins Konzept. Aber auch alle anderen sind der runden Meinung. Aber Ariel hat eine gute Quelle: "Auf TikTok habe ich das gesehen!" Na, dann muss es doch eigentlich stimmen.

Mirja aber glaubt's nicht ganz: "Aber Schatz, hast du mal einen Globus gesehen, der ist doch rund!" Aber nicht in der Welt der Schweizerin: "Wenn du mit dem Flieger fliegst und die Erde wäre rund, dann würde der Flieger irgendwann an eine Kante kommen, wo er nicht weiter kann." What? Eva ist fassungslos: "Das ist ein schlechter Scherz von dir, oder?" Hubert kann nur lachen: "Das muss ein Scherz sein, das viele Blondierpulver hat sich durchgefressen."

Hardy Krüger Jr. unterstellt Ariel nach wirrer Theorie Strategie

Ariel bleibt dabei: "Die Erde ist flach, Leute!" Hardy sarkastisch: "Auf TikTok gelernt? Klar, wer braucht Schule, wenn er TikTok hat." Samira wird skeptisch: "Überlegst du gerade, wie gut du schauspielern kannst?" Auch Hardy glaubt an großes Theater: "Wenn sie das jetzt behauptet, hat sie natürlich wieder die totale Aufmerksamkeit! So berechnend."

Derzeit beliebt:
>>Irrer als "Hot Shots", härter als "Rambo": Starbesetzte Kriegsfilmparodie im Free-TV
>>Tanzyn Crawford spricht über hohe Erwartungen an "GoT"-Prequel: "Es war ein Balanceakt"
>>Vermögend durch den Ex? Das steckt wirklich hinter dem Geld von Beatrice Egli!
>>Raus aus der Primetime: RTL verschiebt Stefan Raabs Show auf neuen Sendeplatz

Stephen hält es auch für "totalen Quatsch, Schwachsinn" mit Hintergedanken, die allerdings nach hinten losgehen könnten. "Ich finde sie echt strategisch! Aber Aufmerksamkeit haben und dabei wie ein Vollpfosten dazustehen, ist nicht positiv!" Ihre Neigung zu Krawall und Inszenierung nötigt ihm aber Respekt ab: "Sie ist Profi. Die springt von Format zu Format. Macht sie klasse." Er glaubt auch nicht, dass Ariel tatsächlich nicht ganz rein in der Birne ist. "Das ist 'ne Show. Aber ich hätte gerne Popcorn dazu."

Vermögend durch den Ex? Das steckt wirklich hinter dem Geld von Beatrice Egli!
Beatrice Egli gehört zu den erfolgreichsten Schlagerstars. Trotzdem verzichtet sie auf Luxus. Ein Blick auf Geld, Karriere – und eine unerwartete Rolle ihres Ex.
So lebt sie
Beatrice Egli lacht.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Dschungelcamp

Das könnte dich auch interessieren

Unglaublich, aber wahr: So verdienten diese Stars früher ihr Geld
Ungewöhnliche Star-Anfänge
Johnny Depp
Aufzeichnung in L.A.: Darum wird das GNTM-Finale 2026 erstmals nicht live gesendet
GNTM-Finale in Hollywood
Germany's Next Topmodel
"Let's Dance"-Star und "Eberhofer"-Kultfigur: ORF stellt Moderationsduo für den Eurovision Song Contest vor
ESC 2026 Moderation
Michael Ostrowski und Victoria Swarovski
Gil Ofarim wird im Dschungelcamp stark kritisiert - Jetzt meldet sich sein Bruder Tal zu Wort
Skandal-Kandidat
Gil Ofarim blickt nach unten in einem Gerichtssaal.
"Grill den Henssler" kehrt mit neuen Specials und neuer Jury zurück
Kochduelle
Grill den Henssler
Giovanni Zarrella als „The Voice“-Juror? Jetzt spricht er über eine Entscheidung
Show-Teilnahme
Giovanni Zarrella im schwarzen Anzug.
„Let’s Dance“-Teilnehmerin Bianca Heinicke: So hat sich ihr Leben nach der YouTube-Karriere verändert
Karrierewandel
Bianca Heinicke lacht.
Diego Pooths schonungslos ehrlicher Rückblick auf seine „Let’s Dance“-Teilnahme
Show-Einblick
Diego Pooth in einem weißen Shirt.
"Dschungelkönig" – und dann? Das wurde aus den Siegern von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"
Dschungelkönige
Costa Cordalis
"Botox-Queen": Stefan Raab lästert in Dschungel-After-Show über Sonja Zietlow
Raabs Dschungel-Attacke
"Die halbe Stunde nach der Stunde danach"
"Habe da große Zweifel": Toni Kroos ledert gegen BVB und macht düstere Prophezeiung
Kroos' Champions-League-Kritik
Toni Kroos
Im Free-TV: Mit diesem empathischen Meisterwerk überraschte Kultregisseur David Lynch alle
Lynchs optimistische Seite
The Straight Story
Nach über zehn Jahren: Christoph Süß verabschiedet sich vom ZDF-Krimi
"München Mord – Im Zweifel für den Zweifel"
München Mord - Im Zweifel für den Zweifel
TV-Ermittler verabschiedet sich heute nach zwölf Jahren von ZDF-Erfolgskrimi
Abschied eines Kriminaloberrats
München Mord - Im Zweifel für den Zweifel
Eine queere Eishockey-Story begeistert weltweit: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Highlights
"Heated Rivalry"
Nervenschäden, Pflege, Hoffnung: Phil Collins spricht offen wie nie
Rückblick einer Musiklegende
Phil Collins
Unfall im Haushalt: Judith Rakers erzählt von blutiger Verletzung
Schnittverletzung bei Moderatorin
Judith Rakers
Neue Netflix-Serie „Unfamiliar“: Spionagethriller mit Beziehungsdrama
Russische Spione und Auftragskiller
Unfamiliar
"Empfinde keinerlei Stolz dabei": Tochter von Prinzessin Caroline ätzt gegen royales Leben
Casiraghis Abrechnung
Charlotte Casiraghi
Brad Pitt im Panzerkrieg: Darum wirkt „Fury – Herz aus Stahl“ so beklemmend
Düsteres Kriegsdrama
Herz aus Stahl
ARD-Familienshow mit Kai Pflaume: Diese Stars treten neben Sebastian Pufpaff an
"Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell"
Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell
Helene Fischer: Das Geheimnis hinter ihrem Erfolg
Spannende Fakten zum Schlagerstar
Helene Fischer bei einem Pressetermin für ihr Bühnenjubiläum.
"Sonst hast du verloren": Überraschung beim Dreh zum "München Mord"-Krimi, der auf wahrem Fall basiert
Dreh-Herausforderung
München Mord - Im Zweifel für den Zweifel
Trotz schwerer Krankheit: Michael J. Fox verkörpert Rolle in Apple-Serie
Michael J. Fox in "Shrinking"
"Shrinking"
Katniss Everdeen wird zur Rebellin: Der Wendepunkt von Panem
"Die Tribute von Panem – Catching Fire"
Die Tribute von Panem - Catching Fire
Ausstieg bei "SOKO Leipzig" nach 25 Jahren: Das hat Marco Girnth jetzt vor
Neuanfang für Girnth
"SOKO Leipzig"
Kirsty Coventry: Wer ist die neue IOC-Präsidentin? ARD-Doku zum Olympia-Start
"Die Präsidentin – hinter der perfekten Fassade des IOC"
IOC-Präsidentin Kirsty Coventry - Vom Golden Girl zum olympischen Thron
Max Uthoff und Claus von Wagner analysieren den politischen Status quo
"Die Anstalt – Spezialauftrag"
Die Anstalt - Spezialauftrag
Närrischer Hexenkessel in Memmingen: Das bietet die schwäbische Prunksitzung
"Schwaben weißblau – hurra und helau"
Schwaben weißblau - hurra und helau
Jared Leto als KI-Krieger: Das sind die DVD-Highlights der Woche
DVD-Highlights
"Tron: Ares"