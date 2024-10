Der Blaue Panther TV & Streaming Award im Livestream – jetzt einschalten!

Mehr dazu in unserer Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Einverstanden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden.

Die Verleihung des renommierten „Blauer Panther – TV & Streaming Award“ findet am 23. Oktober ab 18.10 Uhr in der BMW Welt in München statt. Dieser Preis, der zuvor als Bayerischer Fernsehpreis bekannt war, ehrt herausragende Leistungen in der deutschen TV- und Streaming-Branche. In diesem Jahr wird der Preis zum ersten Mal in fünf Kategorien vergeben – auch Künstler aus dem Bereich Social Media können nun ausgezeichnet werden. Insgesamt 17 Trophäen warten auf ihre neuen Besitzer.

Ehrenpreis für Dieter Nuhr Der Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten zum „Blauer Panther TV & Streaming Award“ geht an Dieter Nuhr. Ministerpräsident Dr. Markus Söder würdigt damit seine prägenden Leistungen in der deutschen Medienlandschaft: „Dieter Nuhr macht Kabarett Deluxe. Mit seiner scharfzüngigen und ironischen Art verbindet er tiefgründigen Humor und gesellschaftliche Kritik. Dieter Nuhr greift in seinen Programmen auch unbequeme Themen auf. Mit Humor hält er dabei auch immer wieder der Politik den Spiegel vor. Dieter Nuhr hat die sogenannten kleinen Leute im Blick und spricht vielen Bürgerinnen und Bürgern aus der Seele. Dieter Nuhr begeistert mit seiner beliebten wie gefürchteten Schlagfertigkeit und seiner großen analytischen Klarheit. Bin über die Jahre echt ein großer Fan geworden - herzlichen Glückwunsch!“

Die Nominierungen Auch 2024 gibt es jeweils drei Nominierte in den Kategorien „Beste Schauspielerin“ und „Bester Schauspieler“. prisma spielt bei der Preisverleihung wie gewohnt eine wichtige Rolle. Als offizielle Medienpartner präsentieren wir in diesem Jahr die Gewinner dieser Kategorie. Das sind die Nominierten:

„Beste Schauspielerin“:

Außerdem ist seit dem 2. Oktober bekannt, dass Heidi Klum einen Preis in der Kategorie Entertainment gewinnen wird. Die Jury begründete ihre Entscheidung so: "Germany's Next Topmodel by Heidi Klum’ ist seit 2006 eine der beliebtesten Unterhaltungsshows im deutschen Fernsehen. Das Format hat es geschafft, sich kontinuierlich neu zu erfinden und gesellschaftliche Entwicklungen aufzunehmen und zu reflektieren. Erstmals konnten auch Männer am Wettbewerb teilnehmen. Diese Erweiterung hat dem Format sehr gut getan. Mehr gelebte Diversität und mehr Teamgeist statt purem Konkurrenzkampf – dafür steht ‘Germany’s Next Topmodel by Heidi Klum’ heute. Die Sendung - einst einem einseitigen Schönheitsideal gewidmet - ist inzwischen vielschichtig: sie gibt Menschen mit verschiedenen Geschlechtsidentitäten, Körpertypen und aus unterschiedlichen Ländern die Gelegenheit, an der Sendung teilzunehmen und ihre einzigartigen Qualitäten als Topmodel zu präsentieren. Heidi Klum hat einen zentralen Anteil am Erfolg von ‘Germany’s Next Topmodel by Heidi Klum’. Ihre charismatische und professionelle Art, gepaart mit ihrer jahrelangen Erfahrung in der Modebranche, hat maßgeblich zur Beliebtheit und Glaubwürdigkeit der Show beigetragen. Heidi Klum setzt mit dieser Sendung ein starkes Zeichen für Vielfalt und Toleranz und erfüllt dabei eine Vorbildfunktion im EntertainmentTV."

Moderation Film- und TV-Profi Steven Gätjen wird in diesem Jahr die große Award Show am 23. Oktober 2024 in der BMW Welt moderieren. An seiner Seite: Kabarettistin Eva Karl Faltermeier. Auf dem Blue Carpet werden die Nominierten, (noch geheimen) Preisträgerinnen und Preisträger sowie die prominenten Gäste wieder von Moderatorin und Synchronsprecherin Jacqueline Belle begrüßt.