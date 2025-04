"Doc Caro – Jedes Leben zählt" / "Sterben für Anfänger": Der VOX-Abend am Mittwoch

Am 9. April stehen bei VOX Leben und Tod im Mittelpunkt: "Doc Caro" zeigt den Alltag einer Notfallärztin, während "Sterben für Anfänger" mit Steffen Hallaschka und Olivia Jones den Umgang mit dem Tod beleuchtet.

Dr. Carola Holzner alias "Doc Caro" nennt ihre Arbeit als Notfallmedizinerin "den geilsten Job der Welt". Auch in den zwei neuen Folgen der dritten Staffel von "Doc Caro – Jedes Leben zählt" macht sich die seit Corona womöglich bekannteste Ärztin Deutschlands wieder auf, Leben zu retten. Sie nimmt die Zuschauerinnen und Zuschauer mit zu ihren Einsätzen und gibt Einblicke in die Arbeit und auch in persönliche Bereiche ihres oft aufregenden Medizinerinnenlebens.