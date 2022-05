ESC 2022: Max Giesinger und Michelle in der deutschen Jury

Am Samstag (14. Mai) wird in Turin der neue ESC-Sieger gekürt. Einen kleinen Anteil an der Entscheidung wird auch die deutsche Jury haben. Nun hat der NDR bekanntgegeben, wer in diesem Jahr die Mitglieder sind.

Die Sänger und Sängerinnen Michelle, Max Giesinger, Felicia Lu und Tokunbo sowie Radiomoderator Christian Brost sitzen in diesem Jahr in der deutschen Jury. Sie werden – genau wie die deutschen Zuschauer – beim 2. Halbfinale und beim Finale ihre Punkte verteilen. Jedes Teilnehmerland darf nur bei einem der zwei Halbfinals bewerten.

Die Jurys bewerten jedoch nicht die Auftritte während der ESC-Live-Shows, sondern die jeweils zweite Generalprobe am Abend davor, das so genannte "Jury-Finale" bzw "Jury-Halbfinale". Michelle, Max Giesinger, Felicia Lu, Tokunbo und Christian Brost werden also gemeinsam beim NDR in Hamburg am 11. und 13. Mai eine spezielle, nicht öffentliche Übertragung aus Turin schauen und danach abstimmen. Die deutschen Zuschauer können dagegen nach den jeweiligen Live-Shows am 12. und 15. Mai für ihre Favoriten abstimmen. Beim ersten Halbfinale (10. Mai) ist Deutschland nicht stimmberechtigt.

Das ESC-Finale am Samstag wird im Ersten und bei ONE übertragen. Die Halbfinals sind am Dienstag und Donnerstag jeweils ab 21 Uhr bei ONE zu sehen. Alle Infos zur Übertragung und die Startreihenfolge der Teilnehmer in den Halbfinals finden Sie hier.

Michelle und Max Giesinger freuen sich riesig auf ESC-Einsatz "Mich verbindet der ESC mit einem der aufregendsten Auftritte, die ich jemals hatte. Damals der Grand Prix 2001 mit 'Wer Liebe lebt'. Als erste Schlagersängerin habe ich den Vorentscheid gewonnen und den 8. Platz damals für Deutschland erreicht. Das verbindet mich mit dem ESC. Eine tolle Zeit, ich habe viel gelernt", sagt Michelle. "Für mich ist es eine riesengroße Ehre, in der diesjährigen ESC-Jury zu sitzen. Schon als Kind fand ich die Show und die Vielfalt der ganzen Künstlerinnen und Künstler mega! Selten war es wichtiger, diese Vielfalt und den gleichzeitigen Zusammenhalt in Europa zu fördern, als in diesen Tagen. Und wer könnte das besser als der ESC!?", sagt Max Giesinger.

Die beiden sind die wohl prominentesten Mitglieder der diesjährigen nationalen Jury. Im Folgenden stellen wir Ihnen auch die anderen Mitglieder vor:

Felicia Lu Die Singer/Songwriterin kommt aus Deutschland, lebt mittlerweile aber in Wien. Die 26-Jährige ist eine Allround-Künstlerin: Sie schreibt und performt ihre eigene Musik, konzeptioniert sie und setzt sie visuell in ihren Musikvideos und Cover-Arts um. Darüber hinaus entwirft sie eigene Kunstwerke. Felicia Lu war zweimal beim deutschen ESC-Vorentscheid dabei, 2017 und in diesem Jahr.

Tokunbo die Singer/Songwriterin wurde u.a. als "Best Female Artist International Acoustic Music Awards 2020" und "Silver Medal Winner Global Music Awards 2022" ausgezeichnet. Tokunbo spielte Konzerte mit der NDR Radiophilharmonie, dem Filmorchester Babelsberg und veröffentlichte 17 Alben, u. a. als Kopf der erfolgreichen Folk-Noir-Band Tok Tok Tok. Sie arbeitet zudem als Dozentin an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover.