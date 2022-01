"Frühling – An einem Tag im April": "Geschichte könnte tragischer nicht sein"

"Wir erzählen in dieser Folge eine Geschichte, die tragischer nicht sein könnte und niemals ihre Aktualität verliert: über eine Familie, die daran zerbricht, dass ihre Tochter vor vielen Jahren verschwand und niemals gefunden wurde", kommentiert Hauptdarstellerin Simone Thomalla die neue Episode aus der "Frühling"-Reihe, "An einem Tag im April". Frederike (Barbara Romaner), die Mutter der kleinen Marie, und deren Bruder Theo (Valentin Just) kommen über den Verlust der Tochter nicht hinweg – sie klammern sich an die Hoffnung, Marie kehre eines Tages zurück.