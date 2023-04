"Hart aber fair": Wer sind die Gäste heute in der Sendung?

Louis Klamroth führt montags im Ersten durch die Talkshow "Hart aber fair". Hier erfahren Sie immer aktuell, was das nächste Thema ist und wer die Gäste im ARD-Talk sind.

"Hart aber fair" lief zunächt übrigens im WDR. von 2001 bis 2007 wurde sie in dem Dritten Programm der ARD ausgestrahlt, bevor sie dann ins Hauptprogramm wechselte. Von Anfang an war aber Frank Plasberg der Moderator, bis er sich Ende des Jahres 2022 in den Ruhestand verabschiedete. In der Sendung wird in der Regel über ein politisches bzw. gesellschaftliches Thema diskutiert. Zu Gast sind Politiker, Experten, Journalisten und manchmal auch Betroffene. Im sogenannten Faktencheck werden die Aussagen der Studiogäste im Nachgang der Sendung überprüft.

Thema und Gäste der kommenden Sendung werden in der Regel am Freitag vor der Ausstrahlung bekannt geben. In Ausnahmefällen kann es zu kurzfristigen Themenänderungen kommen. Hier erfahren Sie, wer die nächsten Gäste sind und wie das Thema lautet.

Nächste Sendung von "Hart aber fair": Montag, 03. April um 21.00 Uhr, ARD Thema: "Die Ukraine kämpft, die Bundeswehr übt noch: Muss Deutschland Krieg können?" Gäste: Michael Roth: Bundestagsabgeordneter der SPD, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, Mitglied im SPD-Präsidium und Parteivorstand

Franz Alt: Friedensaktivist, Buchautor „Frieden ist noch immer möglich“

Paul Ronzheimer: Stellv. Chefredakteur „Bild“, berichtet als Kriegsreporter aus der Ukraine

Mariya Maksymtsiv: Ukrainerin, die in Deutschland lebt

Ulrike Winkelmann: Chefredakteurin der „taz“

Rüdiger Hesse im Einzelgespräch: Bundeswehr-Einsatzveteran Mehr zum Thema: Der aktuelle Zustand der Bundeswehr wird unter anderem Thema der Sendung sein. Was kann sie leisten, was sollte sie leisten? Neben der Presse ist auch die Politik und das Militär repräsentiert. Auch eine Betroffene des Ukraine-Krieges wird in der Talkrunde mitdiskutieren.

"Hart aber fair": Klamroth folgt auf Plasberg Im Jahr 2021 feierte "Hart aber fair" sein 20-jähriges Bestehen. "Auf diese Wegstrecke bin ich wirklich stolz. Wir haben einige wichtige Sendungen hingestellt und hoffentlich hier und da Interessantes zu den großen gesellschaftlichen Diskursen beigetragen", sagte der damalige Gastgeber Frank Plasberg in einem Interview. "Die ein oder andere Sendung war auch ein Griff ins Klo – aber das gehört dazu, wenn man fast jeden Montag dran ist. Da braucht man dann tapfere Menschen im Sender, die das mit einem durchstehen. Und die hatten wir immer."

Plasberg wurde für seine Moderation von "Hart aber fair" mit mehreren Preisen ausgezeichnet. U.a. bekam er den Adolf-Grimme-Preis und den bayerischen Fernsehpreis. Im August 2022 gab der WDR bekannt, dass Frank Plasberg zum Jahresende die Moderation der Sendung abgibt. Sein Nachfolger wurde ab 2023 Louis Klamroth.