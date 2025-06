"Harter Brocken: Das Überlebenstraining": Kritik zum ARD-Krimi mit Aljoscha Stadelmann

Zwar ist Frank Koops (Aljoscha Stadelmann) bekanntlich nicht der emotionalste Typ, aber Freude über ein Geburtstagsgeschenk sieht definitiv anders aus. Polizei-Kollegin Mette (Anna Fischer) schickt ihn gemeinsam mit Kumpel und Postbote Heiner (Moritz Führmann) in die Wildnis: Ein Survival-Training in den Wäldern steht in der Folge "Harter Brocken: Das Überlebenstraining" aus dem Jahr 2022 an, die nun im Ersten am Samstagabend zur besten Sendezeit wiederholt wird.