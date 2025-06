Finanzielle Sorgen bei Christoph Biemann: Die Wahrheit hinter der Maus

Christoph Biemann ist seit Jahrzehnten das Gesicht der "Sendung mit der Maus", erklärte mehreren Generationen von Kindern die Welt, wurde dafür mit Preisen geehrt. Allein: Für ein finanziell sorgloses Leben scheint all das nicht zu reichen. Der 72-jährige Filmemacher hat immer wieder mit Geldproblemen zu kämpfen, wie er nun in einem Podcast einräumte.

Doch für ein finanziell sorgenfreies Leben scheint all das nicht zu reichen. Im "dudes"-Podcast von Niklas Van Lipzig und David Martin stellte sich der Mann mit dem grünen Pulli und dem Schnauzbart einer Reihe "Kinderfragen". Eine davon: "Bist du reich?" – In seiner ersten Reaktion lachte Biemann noch: "Nein, ich bin überhaupt nicht reich." Doch dann wurde der Mann, der seit Jahrzehnten das Kinderfernsehen maßgeblich mitprägt und zuweilen als Experte in den "Maus"-Rate-Shows der ARD auftritt, ernst: "Ich muss mir immer Sorgen machen. Im Moment zum Beispiel geht mein Kontostand in die Tiefe." Warum, erklärte er ebenfalls: "Ich mache Filme. Wenn die fertig sind, kriege ich die bezahlt. Aber wenn die nicht fertig werden, weil irgendwie noch was fehlt, kann sich das sehr hinziehen – und die Ausgaben bleiben."