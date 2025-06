Roland Kaiser und die Frauen: Eine Affäre und die Liebe seines Lebens

Roland Kaiser wurde am 10. Mai 1952 in West-Berlin als Ronald Keiler geboren wuchs bei einer Pflegemutter auf. Er fand seinen Weg in die Musikbranche und wurde zu einem der erfolgreichsten Schlagersänger Deutschlands. Außerdem ist der Star seit fast 30 Jahren verheiratet – doch vor dieser Ehe hatte Kaiser schon zwei andere Ehefrauen.