Hinter den Kulissen von "Let's Dance": Das passierte in der Werbepause

Jede Woche begeistert "Let's Dance" ein Millionenpublikum, wenn Prominente das Tanzbein schwingen und mit den Profitänzern an ihrer Seite eine atemberaubende Leistung zeigen. Auch die Jury um Motsi Mabuse (44), Jorge González (57) und Joachim Llambi (60) lassen nach tollen Auftritten ihre Punktekellen für sich sprechen. Doch was passiert eigentlich in der Werbeunterbrechung, wenn die Fernsehzuschauer nicht live dabei sind? Können die Showverantwortlichen einmal durchatmen und sich zurücklehnen?

Bunte. de war in der neunten Liveshow (2. Mai 2025) mit dabei und hatte einen exklusiven Einblick, was hinter den Kulissen vor sich geht. Kaum haben die Moderatoren Victoria Swarovski (31) und Daniel Hartwich (46) die Werbepause eingeläutet, so geht es für Juror Joachim Llambi zunächst einmal selbst auf die Tanzfläche - nicht zum Tanzen, sondern für ein erstes Interview. Parallel dazu unterhält ein Anheizer das Publikum mit Musik und Tanz. Auch Motsi Mabuse nutzt die kurze Pause, um selbst tänzerisch aktiv zu sein. Jorge González nimmt derweil vom Jurypult ein Video auf für seinen Instagram-Kanal und auch dabei bleibt er stets im Takt.

Tanzen, tanzen, tanzen

Auf der Tanzfläche ist derweil auch so einiges los: Während der Anheizer für Action sorgt, wird auch eifrig geputzt und aufgeräumt. Ebenso werden Videos gedreht und die Haare und Outfits der Jury-Mitglieder gerichtet. In einer weiteren Pause dürfen auch die Zuschauer selbst auf das Parkett und über die Fläche schweben und auch Motsi und Jorge schließen sich dem Publikum an, nachdem sie einen kurzen Plausch mit Starkoch Alexander Herrmann (53) gehalten haben. Das Tanzfieber reißt demzufolge auch in der Werbepause nicht ab - auch die Kandidaten und Profitänzer schwingen weiter das Tanzbein. Wie Bunte.de berichtet, sind so beispielsweise Profitänzerin Ekaterina Leonova (38) und Diego Pooth (21) noch einmal auf die Bühne gekommen, um ihren Magic-Moment zu proben und die Schritte final durchzugehen. Weitere Pausen werden ebenso sinnvoll genutzt: So beißt Jorge genüsslich in seine heißgeliebte Banane, während Llambi einen Schluck Cola zu sich nimmt. Eine kurze Stärkung für zwischendurch an einem langen Showabend.