"Volver – Zurückkehren": TV-Kritik zum ARTE-Film mit Penélope Cruz und Yohana Cobo

Während Raimunda (Penélope Cruz) mit Putz-Jobs versucht, die Familie zu ernähren, liegt ihr Mann arbeitslos und Bier trinkend in einer billigen Madrider Wohnung auf der Couch. Als der Macho-Versager (Antonio de la Torre) den Versuch unternimmt, seine nicht leibliche Tochter (Yohana Cobo) zu vergewaltigen, greift die kurzerhand zum Küchenmesser.

Jetzt haben Mutter und Tochter eine Leiche am Hals und eigentlich keine Zeit, sich um die Entsorgung zu kümmern. Denn Raimunda hat die einmalige Chance, viel Geld in einem verlassenen Restaurant zu verdienen. Während sie dort eine Filmcrew bewirtet und den Ort mit Leben füllt, wird der Tote in der Tiefkühltruhe geparkt.