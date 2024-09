„In höchster Not – Bergretter im Einsatz“: So will ARD den „Bergrettern“ Konkurrenz machen

„Die Bergretter“ ist seit mehr als einem Jahrzehnt ein Quotengarant für das ZDF. Also ist es kein Wunder, dass andere Sender gerne über ein vergleichbares Erfolgsformat verfügen würden. Zumindest der Titel der kommenden ARD-Produktion „In höchster Not – Bergretter im Einsatz“ weckt Assoziationen.

Worum es bei „In höchster Not“ gehen wird

Die Dreharbeiten für „In höchster Not – Bergretter im Einsatz“ haben im Juli 2024 begonnen und laufen bis März 2025. Im Gegensatz zu „Die Bergretter“ wird es sich jedoch nicht um eine fiktionale Serie handeln, sondern um ein Doku-Format. Darin werden die Zuschauer den Alltag der Bergretter zweier oberbayerischer Gemeinden zu sehen bekommen. Die Helfer haben mit den unterschiedlichsten dramatischen Situationen zu tun. Beispielsweise müssen sie Wanderer versorgen, die am Ende ihrer Kräfte angelangt sind, oder Personen suchen, die sich in abgelegenen Regionen verlaufen haben. Einige Einsätze müssen aufgrund des unwegsamen Geländes mit dem Helikopter bestritten werden. Für zusätzliche Schauwerte sorgt die Kulisse der Alpen, in denen sich die Einsätze der Bergretter abspielen.