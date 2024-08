"Kann KI die Demokratie retten?": Lohnt sich die ProSieben-Reportage?

Sie fährt Autos und entwirft Raumschiffe, sie schreibt Texte und erschafft Kunst, sie übersetzt und überwacht und überführt Kriminelle: Künstliche Intelligenz ist heute weiter, als es noch vor wenigen Jahren zu ahnen war. Der Hype ist gigantisch, die Hoffnung auf Erleichterung des Lebens groß. Doch wie weit sind wir bereit zu gehen? Übertreffen die Chancen wirklich die potenziellen Gefahren? Was passiert beispielsweise, wenn die KI in politische Prozesse eingreift? Immerhin, so zeigen es einige Umfragen und Studien, würden viele Europäer einer Künstlichen Intelligenz bei wichtigen gesellschaftlichen Entscheidungen mehr vertrauen als den echten Politikern aus Fleisch und Blut. Bei den Wahlen in Großbritannien trat sogar bereits ein Kandidat an, der ankündigte, seine Entscheidungen von KI bestimmen zu lassen. Linda Zervakis nimmt sich in einer Reportage kurz vor den wichtigen Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg des Themas an und fragt vergleichsweise hoffnungsvoll: "Kann KI die Demokratie retten?"