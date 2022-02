Krieg in der Ukraine: TV-Sender ändern Programm – Sondersendungen

In der Nacht zu Donnerstag haben russische Truppen die Ukraine angegriffen, aus dem Konflikt ist damit ein Krieg geworden. Viele TV-Sender reagierten umgehend. Im "ZDF Morgenmagazin", das parallel auch im Ersten zu sehen war, wurde mithilfe zahlreicher Korrespondeten umfangreich und live über die Geschehnisse berichtet . Bei RTL moderieten von 8.00 bis 12 Uhr Marco Schreyl und Christoph Teuner die Sondersendung "Krieg im Osten Europas – Putin greift die Ukrainer an".

ZDF : Nach dem "Morgenmagazin" lief ein 90-minütiges "heute Spezial". Um 12.15 Uhr sendet das ZDF ein "ZDF Spezial" mit dem Titel "Krieg in Europa – Russland greift die Ukraine an". Um 13 Uhr liegt beim "Mittagsmagazin" ebenfalls der Schwerpunkt auf dem Krieg in der Ukraine. Um 17.15 Uhr ist ein weiteres "ZDF Spezial" geplant. Um 19.20 Uhr sendet das ZDF ein Interview mit der Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Bündnis '90/Die Grünen) unter dem Titel "Was nun, Frau Baerbock?". Peter Frey und Bettina Schausten stellen die Fragen. Nach aktuellem Stand soll trotz der außergewöhnlichen Lage um 20.35 Uhr die Karnevalssitzung "Kölle Alaaf" ausgestrahlt werden.

RTL / n-tv: Nach der Sondersendung am Vormittag gibt es von 15.00 bis 17.30 Uhr eine weitere gemeinsame Sondersendung bei RTL und ntv, die von Roberta Bieling und Ulrich von der Osten moderiert wird. Auch am Abend ändert RTL sein Programm. Um 20.15 Uhr informiert Maik Meuser in einem "RTL Aktuell Spezial: Krieg in der Ukraine" über die dramatischen Ereignisse. Zudem widmet sich das "RTL Nachtjournal" ab 23.45 Uhr schwerpunktmäßig dem Krieg im Osten Europas. ntv wird den gesamten Tag sowie auch in der Nacht über die aktuellen Entwicklungen in Live-Strecken und Sondersendungen auf dem Laufenden halten.