Let's Dance – Profi-Challenge 2022: Teilnehmer und Tanzpaare

Nach der regulären "Let's Dance"-Staffel können die Profitänzer in der Profi-Challenge nochmal ihr ganzens Können zeigen. Auch in diesem Jahr findet die Profi-Challenge eine Woche nach dem Finale statt, also am Freitag, 27. Mai 2022, 20.15 Uhr. Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge González beurteilen die tänzerischen Darbietungen, über den Sieg entscheiden aber allein die Zuschauer.