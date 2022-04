Maybrit Illner – Gäste: Habeck, Klingbeil und Merz am Donnerstag zu Gast

In der Regel donnerstags diskutiert Maybrit Illner mit ihren Gästen über ein aktuelles Thema. Hier erfahren Sie immer aktuell, wer in der nächsten Sendung zu Gast ist und wie das Thema lautet. Am 24. März wird Illner durch Marietta Slomka vertreten. Der Grund: eine Corona-Infektion.

Moderatorin und Journalistin Maybrit Illner führt seit 1999 durch ihre ZDF-Talkshow, die seit 2007 auch ihren Namen trägt. Offiziell heißt der Talk seitdem "maybrit illner". Vorher wurde die Sendung unter dem Titel "Berlin Mitte" ausgestrahlt.

In der Talkshow empfängt Illner Woche für Woche diverse Gäste, um über ein aktuelles Thema zu diskutieren. Unter den Gästen sind in der Regel Politiker, Experten, Journalisten und manchmal Promis aus der Unterhaltungsbranche. Die Themen sind fast immer politisch bzw. von gesellschaftlicher Relevanz.

Das jeweilige Thema steht in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung einer neuen Ausgabe fest. Manchmal kann es aufgrund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Themenänderungen kommen. Hier werden Sie immer aktuell über die kommende Sendung informiert:

Nächster Sendetermin von "maybrit illner": Donnerstag, 28. April, 22.15 Uhr, ZDF Thema der Sendung: Schwere Waffen für Kiew – warum schwenkt Berlin jetzt um? Gäste der Sendung Robert Habeck (B#9/Die Grünen, Vizekanzler, Bundeswirtschaftsminister )

Lars Klingbeil (SPD, Parteivorsitzender)

Friedrich Merz (CDU, Partei- und Fraktionsvorsitzender)

Sabine Fischer (Russland- und Osteuropa-Expertin der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP))

Ben Hodges (Generalleutnant a. D., bis Ende 2017 Oberkommandierender der US-Landstreitkräfte in Europa, jetzt Spezialist für geopolitische Fragen und europäische Verteidigungspolitik am Center for European Policy Analysis (CEPA))

Melanie Amann (Mitglied Chefredaktion und Leiterin Hauptstadtbüro beim "Spiegel") Moderatorin Maybrit Illner im Porträt.

Mehr zum Thema Nun also doch – die Bundesregierung liefert Flugabwehrpanzer an die Ukraine. Noch vor wenigen Tagen schien ihr das zu riskant. Warum dieser Kurswechsel nach wochenlangem Zögern? War es der politische Druck aus der eigenen Koalition oder der aus dem Ausland? War es die neue Lage im Kriegsgebiet? Welche Waffen braucht die Ukraine wirklich? Was will der Westen erreichen? Wie wird Putin reagieren?

2021 war ein erfolgreiches Jahr für Maybrit Illner 2021 erzielte die Talkshow die höchste Zuschauerresonanz seit Sendebeginn. Im Schnitt erreichten die Sendungen laut ZDF einen Marktanteil von 15,2 Prozent – der Spitzenwert in diesem Jahr für Polittalks im deutschen Fernsehen und der beste Wert für Maybrit Illner seit 1999. Insgesamt sahen im Schnitt 3,06 Millionen Zuschauer die 40 regulären "maybrit illner"-Ausgaben. Hinzu kamen zwei Spezial-Ausgaben, am 19. August 2021 zu Afghanistan und am 26. September 2021 zur Bundestagswahl.