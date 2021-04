Murmel Mania: RTL setzt in neuer TV-Show auf Retro und Chris Tall

Ein altmodisches Kinderspiel wird bei RTL zum Show-Event: In einer neuen Primetime-Show mit Chris Tall stehen Murmeln im Mittelpunkt.

RTL dreht die Uhren zurück und lässt ein beliebtes Spielzeug wieder aufleben. Wie der Name schon verrät, erleben in der neuen Primetime-Show "Murmel Mania" (ab Dienstag, 11. Mai, 20.15 Uhr) die runden Kügelchen ein Revival auf der großen TV-Bühne. Comedian und Moderator Chris Tall lädt dazu Prominente zum Murmel-Wettkampf ein. In verschiedenen Spielen müssen die Stars Geschicklichkeit unter Beweis stellen, um bis zu 50.000 Euro für den guten Zweck zu erspielen. In der Auftaktsendung treten Marijke Amado, Harry Wijnvoord und Ingolf Lück gegeneinander an. Frank Buschmann kommentiert.

Schon im Vorfeld rührt Chris Tall kräftig die Werbetrommel für die neue Show. Das Format sei "lustig, spannend und lässt unsere Kindheit wiederaufleben". Außerdem fügt er hinzu: "Wer hat nicht im Kindergarten oder in der Schule um die Wette gemurmelt?" Bei der Moderation habe er sich selbst regelmäßig ertappt, "wie ich selber plötzlich die Murmeln angefeuert habe".

Für die Konstruktion der aufwendigen Bahnen scheut RTL keine Mühen. Die Gestaltung der kreativen Themenwelten – von der Skipiste bis zur Autoanlage – dauerte 1.600 Stunden. Die längste Bahn misst 41 Meter. Im Finale der Show, deren Idee von John de Mol stammt, rollen 6.000 Murmeln über die Bahnen. Bis dahin erwartet die prominenten Teilnehmer eine Reihe von Geschicklichkeitsspielen, etwa Bowling oder Minigolf.