Let's Dance 2021: Mutter von Auma Obama gestorben

Wenige Tage nach ihrer Großmutter hat Auma Obama auch ihre Mutter verloren. Das teilte die "Let's Dance"-Kandidatin selbst auf Instagram mit.

"Habe gestern meine geliebte Mutter verloren. Habe keine Worte", schrieb Auma Obama zu einem Foto aus ihrer Kindheit. In den Kommentaren drücken Fans und "Let's Dance"-Mitstreiter ihr Mitgefühl aus. "Mein Beileid! Es tut mir so so leid", schrieb Schauspielerin Valentina Pahde. "Liebe Auma!!! Mein Beileid!!! Fühl dich sehr fest umarmt!!!", kommentierte Profitänzer Evgeny Vinokurov.

Erst wenige Wochen zuvor hatte die Journalistin und Soziologin ihre geliebte Großmutter Sarah Ogwel Onyango Obama verloren, die auch die Oma des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama war. Er ist Aumas Halbbruder, die beiden hatten denselben Vater, der schon vor vielen Jahren gestorben ist.

"Ein Leben, das so vollständig gelebt wurde. Während wir trauern, feiern wir sie auch für das Lachen und die Freude, die sie in unser Leben brachte. So lächeln wir durch unseren Schmerz hindurch, während wir ihr Lebewohl sagen", schrieb Auma am 29. März bei Instagram zum Tod ihrer Großmutter.

Trotz des Verlustes war sie zur fünften Live-Show angetreten. Ob sie bei "Let's Dance" auch nach dem Tod ihrer Mutter weitertanzen wird, ist unklar. Bislang ist noch nichts über einen Ausstieg bekannt. Auma Obamas Mutter und Großmutter lebten in Kenia.