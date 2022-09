Sommerhaus der Stars 2022 - Folge 6: Trennung, Tränen und Taktik

Katharina Hambuechen im Tal der Tränen. Nach dem heftigen Streit in der vorherigen Folge scheint bei ihr und Eric Sindermann wenig Hoffnung auf Versöhnung zu bestehen. Und in der Tat macht Katha vor dem ersten Spiel eine klar Ansage. Sie werde nicht antreten, die beiden seien schließlich kein Paar mehr. Eric versucht vergeblich, seine Ex-Freundin noch einmal zum Spielen zu motivieren. Kathas Entschluss steht fest: Sie will das "Sommerhaus" verlassen. Und somit verabschiedet sich das Paar "freiwillig" und mit einem kräftigen Imageschaden aus der RTL-Show.

Doch Katha ist nicht die Einzige, bei der in dieser Folge Tränen fließen. Antonia Hemmer hat ebenfalls Probleme, sich für das erste Spiel zu "motivieren". So zumindest sieht es ihr Freund Patrick Romer, der seinem Schatz fehlenden Biss attestiert. In Wahrheit findet das Pantomime-Spiel in ziemlich luftiger Höhe statt und Antonia hat schlicht und einfach Angst. Das lässt Bauer Patrick aber nicht gelten. Schon während des Spiel macht er Antonia große Vorwürfe, hört damit auch im "Sommerhaus" nicht auf. Dass die beiden nun schon im zweiten Spiel in Folge nicht gewonnen haben, kann der ehrgeizige Landwirt nicht verknausern. Und das lässt er seine Freundin so richtig spüren. Dass diese in Tränen ausbricht, lässt ihn nur noch verbitterter werden.