Strafbefehl für "Bauer sucht Frau"-Landwirt: Eklat um Auswanderer geht weiter!

Der Eklat um Kakaobauer Andreas reißt nicht ab. In der letzten Staffel "Bauer sucht Frau International" ist der Landwirt mit einer Betrugsmasche aufgeflogen. Der 63-Jährige behauptete Single zu sein, obwohl er in Wirklichkeit verheiratet ist und die mediale Aufmerksamkeit nur für seine Projekte nutzen wollte. Danach machte Andreas den Mitarbeitern von RTL Vorwürfe. Die Damen, die ihn auf seinem Hof kennenlernen wollten, waren entsetzt von seinem Verhalten. Doch damit nicht genug. Gegen den Bauern soll auch noch ein Strafbefehl bestehen.

Nächster Eklat zum Kakaobauer Andreas

Elke und Petra, die beiden Frauen, die Andreas in seinem zu Hause in Guatemala besuchten, äußerten in einer gemeinsamen Erklärung: "Andreas hat uns unter falschen Vorwänden nach Guatemala gelockt. Bald wurde uns klar, dass es ihm nur um die Werbung für seinen Hof und seine Projekte ging, und nicht darum, uns kennenzulernen". Nachdem klar wurde, dass Andreas vorgetäuscht hatte, Single zu sein, wurde er aus der Sendung gekickt.