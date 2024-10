"Tatort: Dein gutes Recht": Kritik zum neuen Fall von Lena Odenthal

Ein Notruf erreicht Kommissarin Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) in ihrem 80. Fall. Die erfolgreiche Anwältin Patricia Prinz (Sandra Borgmann) kauert in einem Versteck ihrer Kanzlei. Neben ihr liegt schwer verletzt Jasper Ünel (Mohamed Achour), Ehemann der Anwältin. Hat er einen Einbrecher überrascht, als er nachts sein vergessenes Handy holen wollte – oder war es doch anders? Drehbuchautor und Regisseur Martin Eigler erzählt im Krimi "Tatort: Dein gutes Recht" eine Geschichte, bei der man in der ersten Hälfte ganz schön aufpassen muss, um nicht den Anschluss zu verlieren. Was daran liegt, dass verschiedene Figuren vorgestellt werden, die erst mal unverbunden nebeneinander stehen – und dann noch zum Teil unchronologisch erzählt werden. Neben der taffen Anwältin, die ums Leben ihres Mannes bangt, aber am Folgetag schon wieder am Schießstand ihrem Hobby frönt, lernt man die junge Mutter Marie Polat (Emma Nova) kennen. Die hat Angst, das Sorgerecht für ihren kleinen Sohn zu verlieren, das an ihren Ex gehen könnte.