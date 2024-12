"Terra X History: Camilla – Geliebte. Gemahlin. Königin": Alle Infos zur Doku

Sie wurde von der britischen Bevölkerung geächtet und von Queen Elizabeth II. missachtet. Doch an der Seite ihres Ehemanns King Charles III. gilt Queen Camilla heute als unverzichtbare Säule der britischen Monarchie. Wie also kam die inzwischen 77-jährige geschiedene Frau zu diesem späten Ruhm, fragt die ZDF-Königshausexpertin Julia Melchior in ihrer Dokumentation "Camilla – Geliebte. Gemahlin. Königin", die nach der Vorpremiere bei ARTE nun zu später Stunde in der Reihe "Terra X History" im ZDF zu sehen ist.

In rund 45 Minuten unternimmt der Film eine Zeitreise in die frühen Lebensjahre von Camilla Rosemary Shand, einer Tochter aus aristokratischem Hause: Geboren in London und aufgewachsen in East Sussex besuchte die junge Camilla nach der Schule ein Mädchenpensionat in der Schweiz. Hier sollte sie lernen, ein Haus zu führen und Gesellschaften zu geben. "In ihrem Fall wurde sie zum Heiraten ausgebildet", erklärt Gina Thomas, einstige Kulturkorrespondentin der "F.A.Z." im der Doku: "Ich glaube nicht, dass sie irgendwelche größeren Ehrgeize hatte als das."