"The Northman": Kritik zum Wikinger-Epos mit Nicole Kidman und Willem Dafoe

Die Welt der Wikinger ist seit jeher ein beliebter Leinwand-Stoff, der ganz große Erfolg war in den vergangenen Jahren aber nicht dabei. Dafür feierten Wikinger-Serien große Erfolge, von "Vikings" und dem Spin-off "Vikings: Valhalla" bis zu "The Last Kingdom". Mit "The Northman" kam dann im Frühjahr 2022 endlich mal wieder eine Produktion mit ernstzunehmendem Blockbuster-Anspruch in die Kinos. Mehr als 68 Millionen US-Dollar spielte der Film von Robert Eggers ("Der Leuchtturm") weltweit an den Kinokassen ein. Nun feiert der starbesetzte Abenteuer-Fantasystreifen am späteren Abend in der Reihe "Montagskino im ZDF" Free-TV-Premiere. Es ist der erste von fünf hochkarätigen Filmen zum Thema "Fremde Welten", die in den nächsten Wochen auf diesem Sendeplatz ausgestrahlt werden.