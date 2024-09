"ARD Wissen: Mein Körper. Meine Haut.":Infos zum ARD-Wissensmagazin

Die Haut ist unser größtes Organ und ein Spiegel unserer Gesundheit. Die ARD-Sendung 'Mein Körper. Meine Haut.' bietet jenseits von Pseudowissenschaften und Influencer-Tipps Einblicke in effektive Hautpflege. Dermatologin Claudia Borelli warnt vor fragwürdigen Anti-Aging-Operationen und gibt wertvolle Tipps.

Die Haut ist unser größtes Organ, wer hätte es gedacht. Mit fünf Kilo Gewicht und zwei Quadratmetern Fläche ist sie alles andere als einfach nur eine Hülle. Sie riecht, fühlt, ist Schutzschicht und Objekt erotischer Begierde zugleich. Doch was, wenn sie durch Rötungen, Verhornungen oder gar Falten verunstaltet wird? Helfen Hausmittel wie Hefe oder Meersalz, Honig oder Olivenöl? Was bringt das Zaubermittel Hyaluron, von Schönheitsärzten eingespritzt? – "Mein Körper. Meine Haut.", die neue Sonderausgabe des ARD-Wissensmagazins, will des Rätsels Lösung jenseits aller Influenzerei und wohlfeiler Zaubermittel bieten.