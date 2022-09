"The Perfect Mother": Alles nur ein Missverständnis?

Als Hélène ans Telefon geht, verändert dieser Anruf alles im Leben der Mutter. Anya, ihre Tochter, wurde in Frankreich verhaftet. Die Anklage - Mord. Die Hoffnung ist erst groß, dass es sich nur um ein Missverständnis handelt. Doch dann kommen immer mehr Zweifel auf. Der ZDF-Film "The Perfect Mother: Der Anruf kommt in der Nacht" basiert auf der wahren Geschichte von Amanda Knox.

The Perfect Mother Der Anruf kommt in der Nacht Krimi, Thriller • 25.09.2022 • 22:15 Uhr

Ihr Mann Matthias (Andreas Pietschmann) ist ein erfolgreicher Arzt, ihr Sohn steht kurz vor den Abiturprüfungen und ihre Tochter studiert in Frankreich Jura: Es sieht so aus, als hätte Hélène (Julie Gayet) allen Grund, an ihrem Geburtstag zu feiern: Sie lässt die Champagner-Korken knallen. Kurz darauf kommt jedoch ein Anruf, der die vermeintlich heile Welt "der perfekten Mutter" zusammenbrechen lässt. Der beinahe klassische Thriller-Auftakt verspricht nicht zu viel: In der zweiteiligen deutsch-französischen Koproduktion "The Perfect Mother" (nach dem gleichnamigen Roman von Nina Darnton) geht es atemlos weiter.

"Da ist etwas passiert, was sie sich nie hätten vorstellen können" Hélènes Tochter Anya (Eden Ducourant) soll in Paris einen Mord an einem Millionärssohn begangen haben. Sie ruft zu Hause an, kurz bevor sie ihre Aussage bei der Polizei macht. Wider Erwarten wird Anya in Untersuchungshaft genommen. Hélène nimmt umgehend den nächsten Flieger, um ihr beizustehen. Vor Ort stellt sich heraus: Ihre Tochter benötigt mehr Hilfe, als angenommen.

Schnell merken die Eltern: "Da ist etwas passiert, was sie sich nie hätten vorstellen können" – so bringt es Schauspieler Andreas Pietschmann auf den Punkt. "Friede, Freude, Eierkuchen? Fehlanzeige! Da steckt ein ganz anderer Kuchen in der Röhre!" Die Fassade der angeblichen Vorzeigefamilie bröckelt, als immer mehr Details über die Mordnacht ans Licht kommen. "Im Laufe der Untersuchungen erkennt Matthias, dass er gar nicht genau weiß, was in seiner eigenen Familie vor sich geht", so der Hauptdarsteller. Doch anstatt ebenfalls nach Frankreich zu fliegen, bleibt er bei seinem Sohn Lukas (Maxim Driesen) sowie seinen Patienten in Berlin. Währenddessen wendet sich seine Frau an ihre ehemalige Jugendliebe Vincent Duc (Tomer Sisley) und engagiert ihn als Anwalt für Anya. Im Laufe der Ermittlungen bleibt es nicht aus, dass alte Gefühle zwischen den beiden hochkommen.

"Engel mit den Eisaugen" "The Perfect Mother" ist eine Produktion von ZDF in Zusammenarbeit mit TF1. "The Perfect Mother (2)" wird eine Woche nach der Free-TV-Premiere im ZDF ausgestrahlt (Sonntag, 2. Oktober, 22.15 Uhr). Der komplexe Zweiteiler wurde vom Fall Amanda Knox inspiriert. Die amerikanische Studentin, die auch als "Engel mit den Eisaugen" in einem Mordfall in Italien für Schlagzeilen sorgte, wurde nach einem langen Prozess letztendlich für unschuldig erklärt und 2015 nach zwei Verurteilungen in letzter Instanz freigesprochen.

Ob Anya hingegen ins Gefängnis muss, bleibt bis zum überraschenden Ende der insgesamt rund 180-minütigen Geschichte offen. Auf dem Weg kommen allerhand Geheimnisse, Gewalttaten und versteckte Gefühle ans Licht. Die TV-Ausstrahlung in Frankreich sowie auf der Streamingplattform Netflix war bereits ein großer Erfolg.

The Perfect Mother: Der Anruf kommt in der Nacht – So. 25.09. – ZDF: 22.15 Uhr