"The Suspect – Trügerische Wahrheit": Hintergründe zur neuen Psycho-Krimiserie im Ersten.

Im Ersten startet am 24. November eine neue Krimiserie aus Großbritannien mit dem Titel „The Suspect – Trügerische Wahrheit“. Wir haben alle Infos zu dem fünfteiligen Psychothriller um einen Psychologen, der bei einem Mordfall der Polizei zunächst beratend zur Seite steht, dann jedoch selbst unter Verdacht gerät, für Euch zusammengefasst.

Die Handlung „Jede Angst kann überwunden werden.“, mit diesen Worten beginnt für die Zuschauer am 24. November im Ersten das Mitfiebern und Kombinieren in insgesamt fünf Folgen der neuen britischen Krimiserie. In der ersten Folge mit dem Titel „21 Stiche“ begegnen wir dem Protagonisten, namentlich dem Psychologen Dr. Joseph O´Loughlin, gespielt von Aidan Turner. O´Loughlin, der unter Parkinson leidet, ist nicht nur eine Koryphäe auf seinem Gebiet, er ist zudem Familienvater und gilt als Biedermann.

Chefermittler Ruiz (Shaun Parkes) und dessen Kollegin Devi (Anjli Mohindra) erbitten während der Untersuchung eines Mordfalles die Expertise des Psychologen. Allem Anschein nach zwang der Mörder sein Opfer, sich selbst durch 21 Stichwunden zu verstümmeln. Was Joseph während der Unterhaltung jedoch verschweigt, ist die Tatsache, dass die Tote zu seinem Bekanntenkreis zählt. Diese pikante Information bleibt den Beamten freilich nicht lange verborgen. Ihr Misstrauen ist geweckt und so ist es nur folgerichtig, dass der Psychologe kurz darauf selbst unter Mordverdacht steht. Um zu beweisen, dass er in dem vermuteten mörderischen Racheplan unschuldig ist, rollt er einen lange zurückliegenden Fürsorgefall erneut auf, der seiner Meinung nach aufklärt, wer für die Gewalttaten verantwortlich ist. Als O´Loughlin nach langem Versteckspiel Detective Ruiz um ein Treffen bittet, um ihm seine Erkenntnisse mitzuteilen, weiß jener schon längst nicht mehr, was er noch glauben kann. Sind die Versuche O´Loughlins, das dunkle Rätsel zu lösen, aufrichtig, weil er das Opfer einer Intrige ist – oder ist er der brutale Killer? Während die Ermittler sich in Selbstzweifeln verstricken und Joseph vermeintlich den wahren Täter jagt, sind es seine Frau und Tochter, die zu Hause in höchste Gefahr geraten.

Hintergründe zur Krimiserie „The Suspect – Trügerische Wahrheit“ Die neue Krimiserie, die auf höchst spannende und britisch-düstere Weise mit der Frage taktiert, ob der angeschlagene Psychologe sich eventuell selbst und damit alle anderen täuscht, oder tatsächlich einem perfiden Plan auf die Schliche kommt, bedient sich als Drehbuchvorlage am gleichnamigen Bestseller von Michael Robothams aus dem Jahr 2004. Gekonnt kombinieren die Regisseure James Strong und Camilla Strøm Henriksen klassisch filmische Elemente aus Krimi und Psychothriller zu einer packenden Miniserie mit einem sowohl überraschenden als auch dramatischen Showdown. Der ambivalente Held, der sich in einem Gespinst aus Halbwahrheiten, früherer Traumata und Täuschungen zu verlieren droht, wird grandios von Aidan Turner verkörpert, der es zudem souverän meistert, die Zuschauer bis zuletzt im Zweifel über die wahren Motive seiner Figur zu lassen.

Die Hauptcharaktere Aidan Turner (Dr. Joseph O´Loughlin) – Der irische Schauspieler entwickelte sich dank der erfolgreichen Historien-Serie „Poldark“ (2015-2019) mit der Darstellung einer rundum ehrenhaften Heldenfigur zum Liebling des britischen TV-Publikums. Seine erste, kleine Rolle spielte er 2007 in der historischen TV-Serie „Die Tudors“. Die Rolle des Ruairí McGowan in der irischen Arzt-Serie „Clinic“ (2008-2009) war dagegen deutlich präsenter. Von 2009 bis 2011 verkörperte Turner in der Horror-Dramödie „Being Human“ den Vampir John Mitchell auf Blut-Entzug, der auf mörderische Weise immer wieder rückfällig wird. Dass der Ire durchaus auch zwiegespaltene Charaktere mit bedrohlicher Seite zum Besten geben kann, bewies er beispielsweise 2015 in der Agatha-Christie-Verfilmung „Und dann gab's keines mehr“.

Für die Verfilmung von J.R.R. Tolkiens weltbekanntem Buchklassiker „Der Hobbit“, engagierte Regisseur Peter Jackson Aidan Turner für die Rolle des Zwerges Kíli. Diesen mimte er von 2012 bis 2014 in „Der Hobbit: Eine unerwartete Reise“, „Der Hobbit: Smaugs Einöde“ und „Der Hobbit: Die Schlacht der Fünf Heere“. 2013 spielte Turner außerdem in der Verfilmung der Romanreihe „Chroniken der Unterwelt“ den Luke Garroway in „Chroniken der Unterwelt – City of Bones“.

Der Chefermittler und seine Kollegin Shaun Parkes (Chefermittler Vince Ruiz) – Mitte der 1990er Jahre trat der britische Schauspieler erstmals in verschiedenen Fernsehserien auf. So war er unter anderem in zehn Folgen der Serie „Crown Prosecutor“ mit von der Partie. Im Kinofilm „Human Traffic“ erhielt Parkes 1999 eine erste Filmrolle. Nur zwei Jahre später agierte der Brite in dem international erfolgreichen Streifen „Die Mumie kehrt zurück“ in einer Nebenrolle. Als er die Hauptrolle für den Kurzfilm „Survivor“ erhielt, überzeugte Shaun Parkes auf der ganzen Linie, er wurde für seine Darbietung mit dem BFM Short Film Award ausgezeichnet.

Anjli Mohindra (DS Riya Devi) – Bereits mit 16 Jahren hatte die britische Schauspielerin ihren ersten TV-Auftritt in der Serie „Coronation Street“. Es folgten bald darauf kleine Rollen, unter anderem in der Seifenoper „Doctors“ (2006), der Teenie-Sitcom „The Inbetweeners“ (2008), in „Law & Order: UK“ (2009), dem Drama „Holby City“ (2010) sowie im Comedy-Drama „Beaver Falls“ (2011). Mit der Hauptrolle in „The Sarah Jane Adventures“, in der Mohindra von der zweiten Staffel an in 41 Episoden (2008-2011) mitwirkte, wuchs ihr Bekanntheitsgrad erheblich. Ihr Spielfilmdebüt gab sie 2015 an der Seite von Toni Collette und Drew Barrymore in „Miss You Already“.