| Gesundheit im TV

Die Haut ist ein Multitalent. Sie schützt vor Sonneneinstrahlung, Überhitzung und Austrocknung. Und sie verrät viel über spontane Gefühlsaufwallungen eines Menschen. In "Rundum gesund" beantwortet Dermatologin Yael Adler Fragen nach der richtigen Hautpflege und erklärt, warum man den Alterungsprozess nicht aufhalten kann.

Rundum gesund • Montag, 25.3. • 20.15–21 Uhr • SWR

Akrobatik über den Dächern der Stadt

"Bewegungs-Docs" geht unter die Dachdecker: Harte körperliche Arbeit, oft in Schräglage, gehört zum Alltag in diesem Beruf. Rücken- und Kniebeschwerden sind die häufige Folge. Die Docs Christian Sturm und Helge Riepenhof steigen mit aufs Dach, um am eigenen Leib die besonderen Belastungen zu spüren. Aber auch Büroarbeit, das macht "Bewegungs-Docs" deutlich, kann zu Fehlhaltungen führen. Zur Vorbeugung empfehlen die Docs ein intensives Dehnungsprogramm.

Die Bewegungs-Docs • Montag, 25.3. • 21–21.45 • NDR

Magenverkleinerung gegen Übergewicht

Manche Fettsucht-Patienten oder andere Menschen, die starkes Übergewicht – und damit das Risiko von Folgeerkrankungen – mit sich herumschleppen, setzen ihre Hoffnung in eine Verkleinerung des Magens. "Hauptsache gesund" begleitet zwei Betroffene, die den Eingriff gewagt haben. Die Sendung untersucht auch, wie die Patienten ihr Essverhalten danach anpassen müssen. Ein weiteres Thema: der Nutzen einer Hormontherapie gegen Beschwerden in den Wechseljahren.

Hauptsache gesund • Donnerstag, 28.3. • 21–21.45 • MDR