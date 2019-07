| Gesundheit im TV

Der Darm kann auch ein Schlankmacher sein. In dem Superorgan arbeiten zwei bis drei Kilo Mikroorganismen am Stoffwechsel. Die Zusammensetzung dieses Mikrobioms können wir über die Nahrung beeinflussen. Mit Hilfe einer Expertin will Doc Esser das Mikrobiom einer freiwilligen Kandidatin auf schlank programmieren. Kann das klappen?

Doc Esser – Der Gesundheits-Check • Dienstag, 30.7. • 18.15 – 18.45 Uhr • WDR

Chronische Schilddrüsenbeschwerden

Unspezifische Symptome wie Müdigkeit, schlechte Laune und nächtliches Schwitzen können auf eine Hashimoto-Thyreoiditis, eine chronische Schilddrüsenentzündung, hinweisen. Bei der Autoimmunerkrankung zerstört die Schilddrüse sich schleichend selbst und produziert immer weniger Hormone. Frauen sind am häufigsten davon betroffen. Visite informiert darüber, wie Betroffene eine chronische Schilddrüsenentzündung erkennen können und welche Therapiemöglichkeiten es gibt.

Visite – Das Gesundheitsmagazin • Dienstag, 30.7. • 20.15 – 21 Uhr • NDR

Grüne Oase – Wellnessquelle oder mehr?

Er ist ein Ort der Erholung und eine der wich - tigsten Naturressourcen Deutschlands: Wald bedeckt 32 Prozent der Gesamtfläche des Landes. Er liefert den nachwachsenden Rohstoff Holz und bremst als Kohlendioxidspeicher den Klimawandel. Ärzte und Wissenschaftler erkennen inzwischen, dass vom Wald sogar eine medizinische Wirkung ausgeht. Das Feature fragt genauer nach und untersucht, inwieweit Waldaufenthalte tatsächlich körperliche Leiden lindern können.

Waldmedizin – Die Kraft der Bäume • Donnerstag, 1.8. • 18 – 18.30 Uhr • Phoenix