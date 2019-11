| Gesundheit im TV

Sie schützt vor Umwelteinflüssen und erfüllt jeden Tag lebenswichtige Aufgaben: unsere Haut. Doch was passiert, wenn ihre Barrierefunktion gestört ist und sie übermäßig auf harmlose Reize reagiert? SWR-Moderator Dennis Wilms (Foto) spricht mit Dermatologin Dr. Yael Adler über Erkrankungen der Haut. Übungen zum Entspannen gibt es von Bewegungs- und Ernährungsexpertin Jasmin Brandt.

rundum gesund • Montag, 11.11.• 20.15 – 21 Uhr • SWR

Oberarmkopfbruch – wie behandeln?

Oberarmkopfbrüche gehören zu den häufigsten Brüchen bei Menschen über 60 Jahren. In einem solchen Fall muss entschieden werden: operieren oder konservativ behandeln? Visite-Moderatorin Vera Cordes berichtet, dass sich mit einer konservativen Therapie ebenso gute Ergebnisse erzielen lassen wie etwa bei einer OP. Wichtig sei bei beiden Verfahren die richtige Physiotherapie und Mobilisation. Weitere Visite-Themen: warum Lernen im Alter so wichtig ist. Und was mit dem Körper passiert, wenn Hirnzellen aktiviert werden.

Visite • Dienstag, 12.11.• 20.15 – 21.15 Uhr • NDR