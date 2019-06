| Gesundheit im TV

Es muss nicht immer gleich ein Besuch beim Arzt sein. In Japan gehen die Menschen in den Wald, wenn sie sich krank fühlen. An der Nippon Medical School in Tokio haben Forscher untersucht, ob der Wald wirklich eine heilende Wirkung hat. Deutschland mit seinen großen Waldflächen hätte die besten Voraussetzungen für das grüne Wundermittel.

Therapie unter Tannen • Samstag, 15.6. • 14.15 – 15 Uhr • Phoenix

Alkoholsucht bei Frauen

1,3 Millionen Menschen gelten in Deutschland als alkoholabhängig. Aus eigener Kraft schaffen es die wenigsten aus der Sucht. In der ZDF-Reportage "Mein stiller Freund" sprechen zwei Betroffene über ihr Alkoholproblem: Claudia und Jacqueline. Die eine ist erst kürzlich rückfällig geworden, die andere hat die Sucht vor drei Jahren besiegt. Ohne Hilfe hätte Jacqueline den Entzug nicht geschafft. Auch Claudia holt sich in einer Klinik erneut Unterstützung.

Mein stiller Freund • Dienstag, 18.6. • 22.15 – 22.45 Uhr • ZDF

Neues Organ, neues Leben

Leo Veenendaal (27) und Meggy Wolsfeld (57) leben – dank einer Organspende. Die Macher der Dokumentation haben die beiden Patienten vier Jahre lang auf ihrem Weg begleitet. Während Wolsfeld für ihre neue Lunge auf den Tod eines anderen Menschen hoffen musste, bekam Leo eine Nieren-Lebendspende seines Vaters. Beiden geht es mittlerweile gut, doch ihr Gesundheitszustand kann sich schnell ändern. Das Spenderorgan kann jederzeit abgestoßen werden.

Mein Organ hat eine Seele • Mittwoch, 19.6. • 11.15 – 11.45 Uhr • 3sat