Drei Krankheitsbilder, eine gemeinsame Lösung: Jeanette R. leidet an einem Erschöpfungssyndrom, Holger H. an Osteoporose und Jörg R. unter starker Arthrose in den Knien. Die gute Nachricht: Allen Betroffenen hilft eine Bewegungstherapie, die Beschwerden deutlich zu lindern.

Die Bewegungs-Docs • Montag, 11.3. • 21–21.45 Uhr • NDR

Fast ein Wundermittel

Immer häufiger verordnen Ärzte statt Pillen oder einer Operation körperliche Bewegung, um Patienten zu heilen. Die Idee dahinter: Wer krank ist, muss sich nicht unbedingt schonen, sondern sollte den Körper stärken. Dies gilt nicht nur für chronische Krankheiten, sondern auch für Menschen, die mit einer Krebserkrankung zu kämpfen haben. Außerdem erklärt der Ratgeber, wie Sport und Bewegung sogar Parkinson und Demenz vorbeugen kann.

Fit statt faul – Wie Sport gesund macht • Donnerstag, 14.3. • 20.15–21 Uhr • 3sat

Licht ins Milchglas bringen

Für viele Menschen ist Milch ein gesundes Naturprodukt und unverzichtbar für eine ausgewogene Ernährung. Doch regelmäßig ist sie auch Gegenstand kontroverser Debatten. Neue Studien nähren kritische Meinungen, die vor schädlichen Folgen des Milchkonsums warnen. Auf der Suche nach Antworten lässt die Reportage Wissenschaftler, Mediziner, Milchbauern und Branchenvertreter in Deutschland und Europa zu Wort kommen.

Milch – wie gesund ist sie wirklich? • Freitag, 15.3. • 20.15–21 Uhr • 3sat