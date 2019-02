| TV-Tipps

Viele Frauen leiden in den Wechseljahren unter Beschwerden. Für die Wissenschaft ist klar: Langfristige Veränderungen im weiblichen Hormonhaushalt sind dafür verantwortlich. Sind Medikamente oder eine Hormontherapie die Antwort? Die Dokumentation lässt Experten sprechen und fragt, ob es auch eine männliche Variante der Wechseljahre gibt.

Verrückte Hormone • Samstag, 9.2.• 22.40–23.35 Uhr • Arte

Starke Abwehrleistung

Wohl dem, der gut gewappnet ist und den Kampf gegen die Grippeviren im Winter gewinnt. Wie es zu einer Ansteckung kommt und ein Erreger den Körper belagert, wird in „rundum gesund“ anhand der virtuellen Patientin Sophie erklärt. Ein Virologe vom Universitätsklinikum des Saarlandes gibt Tipps, wie das Immunsystem auf natürlichem Wege angekurbelt werden kann – etwa durch Sportaktivitäten an der frischen Luft. Fitnesscoach Jasmin Brandt erklärt, was man dabei beachten sollte.

rundum gesund • Montag, 11.2. • 20.15–21 Uhr • SWR

Nicht auf die leichte Schulter nehmen

Die Schulter wird im Alltag oft stärker belastet als gemeinhin angenommen. Im Normalfall kein Problem, aber die Wahrheit ist auch: Schulterprobleme zählen zu den häufigsten orthopädischen Krankheitsbildern. Orthopäde Matthias Manke warnt bei "Doc Esser" davor, sich zu schnell für einen operativen Eingriff zu entscheiden. Bestimmte Verletzungen wie zum Beispiel ein Sehnenriss erfordern allerdings schnelles Handeln, um Folgeschäden zu verhindern.

Doc Esser • Mittwoch, 13.2. • 21–21.45 Uhr • WDR