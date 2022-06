Gesundheits-Apps: Was sie können und welche Kosten übernommen werden

"Eine gute Gesundheits-App vermittelt Wissen rund um das Erkrankungsbild und unterstützt Sie dabei, Ihr Ernährungsverhalten zu verbessern. Oft gibt es dafür ein mehrwöchiges Behandlungsprogramm und ein Tagebuch über die App. Das hilft Ihnen, die täglichen Gewohnheiten und Beschwerden festzuhalten. So bekommen Sie einen Überblick darüber, in welchen Situationen Ihre Beschwerden auftreten und können diese dann viel leichter vermeiden. Durch die dokumentierten Angaben oder Messwerte in der App kann beim nächsten Arztbesuch der Behandlungsplan individueller auf Sie angepasst werden", erklärte ich der 57-Jährigen.