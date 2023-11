Impfen, Viren, Bakterien: Was auf Fernreisen zu beachten ist

Zunächst geht es um den Impfschutz. Bei manchen Impfungen braucht das Immunsystem Zeit, den kompletten Schutz aufzubauen. Andere müssen mehrfach in definierten Zeitabständen erfolgen oder sind nicht sofort verfügbar. In manchen Ländern herrscht eine Impfpflicht, zum Beispiel für das Gelbfieber in Afrika und Südamerika sowie die Hirnhautentzündung in Saudi-Arabien. Ohne Nachweis wird die Einreise schwer und man muss sich vor Ort impfen lassen. Sicherheit und Qualität der Präparate sind oft nicht vergleichbar mit denen in Deutschland. Umso wichtiger ist es, sich frühzeitig darum zu kümmern.

Reisemediziner, entweder an einer Klinik mit einer Sprechstunde oder als niedergelassene Spezialisten, sind die richtigen Ansprechpartner. Sie haben den Überblick und können einen individuellen Impfplan erstellen, in dem sie auch gleich erforderliche Auffrischungen für Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten und Polio miteinbeziehen sowie die Malaria-Prophylaxe. Dabei spielt neben dem Ziel auch die Art der Reise eine Rolle. Geschäftlich unterwegs oder als Rucksack-Tourist? Das macht einen Unterschied. In Restaurants für Touristen wird oft darauf geachtet, dass Getränke erst am Tisch geöffnet werden. In puncto Lebensmittel-Hygiene gilt „Cook it, peel it or forget it!“. Man sollte also am besten nur Gekochtes oder Geschältes essen.