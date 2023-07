Krebstherapie: Ein Arzt erklärt: Krebstherapie ist nicht gleich Krebstherapie

„Wie geht es nun weiter, erhalte ich eine Chemotherapie?“ Diese Frage stellte mir zuletzt ein 65-Jähriger nach der Diagnose Lungenkrebs. Ich erklärte ihm, dass wir am Westdeutschen Tumorzentrum präzisionsonkologisch arbeiten. Das heißt: Wir betrachten jeden Patienten und dessen Tumor als einzigartig, schauen ihn uns ganz genau an, und erstellen dann einen individuellen Behandlungsplan. Wir nennen das Staging und Biomarkerdiagnostik. Das ermöglicht eine personalisierte Diagnostik und zielgerichtete Therapie, was den Behandlungserfolg entscheidend steigern kann.