| Gesundheit im TV

Rund sechs Millionen Menschen in Deutschland leiden an Osteoporose. "rundum gesund" nimmt den übermäßigen Knochenabbau unter die Lupe: Warum schwinden Knochen? Was kann man tun, damit das Knochengerüst lange stabil bleibt? Und welche Rolle spielen zukünftig künstliche Knochen aus dem 3D-Drucker? rundum gesund • Montag, 28.10. • 20.15 – 21 Uhr • SWR

Autismus: Chancen trotz Handicap

Autismus hat viele Ausprägungen. Dass die Beeinträchtigungen, die von der Entwicklungsstörung ausgehen, für Betroffene nicht in die soziale Isolation führen müssen, zeigt die Sendung eindrucksvoll. Die Klimaaktivistin Greta Thunberg ist ein besonders prominentes Beispiel von vielen für die Stärke und Fokussiertheit, die Menschen mit Autismus entwickeln können. Auch die Chancen, sich als Autist erfolgreich in der Arbeitswelt zu integrieren, werden besser, wie Gesundheit! zeigt. Gesundheit! • Dienstag, 29.10. • 19 – 19.30 Uhr • BR

Rezept für eine stabile Immunabwehr

Bakterien, Viren oder Pilze können einem intakten Immunsystem zumeist wenig anhaben. Wer allerdings im Dauerstress ist, sich zu wenig bewegt und schlecht ernährt, macht es der körpereigenen Abwehr schwer. Mit einem gesunden Lebensstil lässt sich vieles verbessern. Training und Bewegung an der frischen Luft sind perfekt, um die Abwehrkräfte zu stärken. Doc Esser gibt Tipps und lässt einen Ernährungsexperten erläutern, welche Kost der Immunabwehr guttut. Doc Esser – das Gesundheitsmagazin • Mittwoch, 30.10. • 21 – 21.45 Uhr • WDR