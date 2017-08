| Gesundheitscoach und Co.

Gesundheit im TV: die Tipps der Woche

Von Ann-Luca Heveling

Rückenschmerzen sind längst zu einer ernst genommenen Krankheit geworden. Aber ist es sinnvoll, eine Operation durchzuführen, wenn auch Krankengymnastik helfen kann? Und wenn ja, wann ist der richtige Zeitpunkt?

Dr. Lothar Zimmermann begleitet zwei Patienten, die in der Orthopädischen Klinik Markgröningen Hilfe suchen. Der Gesundheits-Coach: Rückenschmerzen – was nun?, 7. August, 20.15 bis 21 Uhr, SWR.

Neurodermitis ist die häufigste chronische Hautkrankheit bei Kindern. Die neunjährige Merle leidet unter der juckenden Krankheit. Bei Schüben bleibt oft nicht mehr zu tun, als zur Cortisonsalbe zu greifen. Anne Fleck, eine der Ernährungs-Docs, soll ihr helfen. Schnell stellt sie fest, dass Merle Erdbeeren liebt. Das erste Problem ist damit schon mal erkannt.

Die Ernährungs-Docs, 7. August, 21 bis 21.45 Uhr, NDR.

Der Lebensmittelmarkt boomt. Gesunde Ernährung steht so hoch im Kurs wie nie zuvor. Doch was genau ist gut und was nicht? Mal wird natürliches Fett gepriesen, dann sind es probiotische Joghurts bis hin zu laktose- und glutenfreien Produkten. Ernährungstrends leiten unseren Alltag, manches soll sogar krank machen. Ranga Yogeshwar klärt bei Quarks & Co. auf.

Die Moden der Ernährung: teuer, widersprüchlich, unsinnig?, 8. August, 21 bis 21.45 Uhr, WDR.