Was das Herz stark macht

Diabetes mellitus Typ 2, früher Alterszucker genannt, heute aber schon zum Teil bei Anfang 30-jährigen Patienten festzustellen, entsteht durch eine zu hohe Aufnahme von „leeren“ Kohlenhydraten. Haushaltszucker und Fructose sind beispielsweise Einfachzucker, die den Insulinspiegel in die Höhe treiben und die körpereigene Fettverbrennung verlangsamen. Diabetes mellitus Typ 2 ist ein echter Herzkiller. Die Erkrankung erhöht das Risiko für stumme Herzinfarkte oder Schlaganfälle, nebenbei kommt es oft zur Nierenschädigung. Er fördert Entzündungsreaktionen im Körper, die dann wiederum die Atherosklerose, also Gefäßverkalkung, begünstigen. Eine ausgewogene Ernährung ohne ein Übermaß an Zucker und viel Bewegung können einen Diabetes sicher nicht verhindern (hier sind die Gene zu stark), aber zumindest dessen Beginn ins hohe Alter hinauszögern.