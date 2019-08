| Gesundheit im TV

Schweißausbrüche, Übelkeit und Stechen in der Brust: Diese Symptome können auf einen Herzinfarkt hinweisen. Doch welche Maßnahmen sind in einem solchen Notfall angebracht? Was ist zu tun? Gesundmacher Dr. Carsten Lekutat will den Zuschauern die Angst vor der Ersten Hilfe nehmen und testet das Erste-Hilfe-Wissen von Passanten.

Der Gesundmacher – Keine Angst vor Erster Hilfe • Montag, 26.8. • 21 – 21.45 Uhr • SWR

Sommertour 2019: rbb Praxis vor Ort

Ortstermin in Brandenburg: Moderator Raiko Thal berichtet live aus den Havelland-Kliniken Nauen und Rathenow und schaut auf den Alltag der Ärzte auf dem Land. Was bietet die Region etwa für die Versorgung älterer Menschen? Gerade bei Unfällen und Knochenbrüchen sind Spezialisten gefragt. Außerdem wird ein hochmodernes Röntgen-System vorgestellt, mit dem Steine in Niere und Harnwegen besonders schonend entfernt werden können. Die rbb Praxis Sommertour gibt es seit 2017.

rbb Praxis • Mittwoch, 28.8. • 20.15 – 21.15 Uhr • RBB

Wenn Medikamente nicht zu haben sind

Medikamentenengpässe – ein Problem, das immer öfter in Apotheken anzutreffen ist. So ist die Liste der zeitweise gar nicht verfügbaren Medikamente mittlerweile auf mehr als 70 angewachsen. Patienten müssen andere Präparate akzeptieren. Doch sind diese Mittel unbekannt, fällt es den Betroffenen oft schwer, ihnen zu vertrauen. "Hauptsache gesund" nennt Gründe für den Mangel und zeigt Lösungen. Außerdem: Jungbrunnen Eiweiß. Warum Proteine wichtig für den Körper sind.

Hauptsache gesund • Donnerstag, 29.8. • 21 – 21.45 Uhr • MDR