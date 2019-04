| Arzt-Kolumne

Winterschlaf ade: Bewegung heißt das Zauberwort gegen eingerostete Gelenke und müde Knochen. Bei vielen steht Joggen ganz oben auf der Beliebtheitsskala. Doch dabei sollte man es nicht übertreiben: Besser als ehrgeizige Pläne sind am Anfang moderate Strecken und Zeiten, die schonend gesteigert werden. Diesen Tipp gab ich auch einem Patienten mittleren Alters. Wie er mir in meiner Sprechstunde berichtete, hatte er – nach langer Pause ohne Sport – ein ambitioniertes Fitness-Programm gestartet. Dazu gehörte mehrmals wöchentlich stundenlanges Joggen. Nun wunderte er sich, dass er statt des erhofften Gesundheits- Kicks nur Gelenkschmerzen verspürte.

Grünes Licht vom Arzt

Wie so viele Anfänger hatte es der Patient mit seinem Engagement schlichtweg übertrieben. Mein Rat: Starten Sie in der ersten Woche mit etwa zehn Minuten. Nach sechs bis acht Wochen kann das Maximalziel von einer Stunde Joggen gelenkschonend erreicht werden. Wichtig insbesondere für Anfänger und ältere Menschen: vor dem Start vom Hausarzt durchchecken lassen. Nur so ist erkennbar, ob Gelenke, Herz und Kreislauf den Belastungen standhalten. Gibt es medizinisch keine Einwände, so kann es – nach intensiver Aufwärmphase – langsam losgehen.

Wohlfühlprogramm

Aufgrund der minimalen Gelenkbelastung ist übrigens Radfahren der ideale Freiluftsport. Und beim Schwimmen fördern regelmäßige Bahnen im Frei- oder Hallenbad ebenso die Kondition und stärken das Immunsystem. Der Vorteil: Im Wasser müssen wir nur zehn Prozent unseres eigenen Gewichts tragen. Die Belastung der Gelenke geht praktisch gegen null.

Ob Joggen, Schwimmen oder Radfahren – regelmäßige Bewegung hilft gegen Frühjahrsmüdigkeit und fördert Gesundheit und Wohlbefinden. Schon eine Viertelstunde täglich zeigt Wirkung: Der Kreislauf wird angeregt, die Kondition verbessert und Kalorien werden verbrannt. Das hat mittlerweile auch der erwähnte Patient erkannt. Dank seines wesentlich reduzierten Sportprogramms fühlt er sich rundum wohl, wie er mir zuletzt berichtete. Auch sein Gewicht hat er erfolgreich reduziert.