Zimmerpflanzen für ein gesundes Raumklima

Wahrscheinlich ist in den letzten zwei Jahren mehr über die Qualität von Luft in Innenräumen gesprochen und geschrieben worden als jemals zuvor. Verständlicherweise, immerhin sind Corona und dessen Verbreitung wichtige Themen. Darüber hinaus sollte aber nicht vergessen werden, dass Raumluft neben Viren auch noch viele weitere Schadstoffe enthalten kann: zum Beispiel Ausdünstungen von Baumaterialien, Bodenbelägen, Klebstoffen, Möbeln, Reinigungsmitteln oder Druckern. Unsere Wohnungen und Arbeitsplätze sind häufig stärker damit verunreinigt, als wir es für möglich halten.

Wie Menschen auf Luftschadstoffe reagieren, ist recht unterschiedlich: Einige merken kaum etwas, bei anderen verursachen bereits kleine Mengen Atembeschwerden, Hustenreiz, Schlafstörungen oder Leistungseinbußen. In jedem Fall ist es sinnvoll, die Belastung möglichst gering zu halten. So empfiehlt es sich, bei Einrichtung und Renovierung der eigenen vier Wände Produkte zu wählen, deren Schadstoffemissionen besonders niedrig sind. Auch regelmäßiges Lüften ist hilfreich, um ein gesundes Klima zu schaffen. Wer darüber hinaus etwas tun möchte, setzt auf Zimmerpflanzen. Denn die sind nicht nur dekorativ, eine Reihe von ihnen sorgt auch für gute Luft.

Bereits in den 1980er Jahren erforschte die US-Bundesbehörde für Raumfahrt und Flugwissenschaft NASA, wie man die Luft in Raumstationen verbessern kann. 1989 veröffentlichte sie ihre Ergebnisse in der „Clean Air Study". Darin enthalten: Eine Liste von Gewächsen, mit deren Hilfe sich die Konzentration von gasförmigen Schadstoffen effektiv senken lässt. Seitdem haben unterschiedlichste Forschungseinrichtungen weltweit die physikalisch-chemischen Wirkungen von lebendigem Grün auf das Raumklima untersucht. Bis heute ist das Thema aktuell. So belegt eine neuere Studie der Wageningen University & Research, dass vor allem auch Anthurien über ausgezeichnete luftreinigende Eigenschaften verfügen und zu einem gesunden Lebensumfeld beitragen können. Über ihre Blätter nehmen sie verschiedene Schadstoffe auf, speichern sie in ihrem Inneren und Wurzelwerk und bauen sie dort ab. Im Gegenzug liefern die Pflanzen uns lebenswichtigen Sauerstoff.