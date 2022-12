Zu viel Weihnachtsschlemmerei – und jetzt?

So wie ihm geht es sehr vielen Menschen. Bald liegt nun der Januar vor uns, der Reuemonat. Der Monat mit den meisten Anmeldungen im Fitnessstudio. Im Januar boomen Diäten und Abnehm-Apps. Bis zum Juli muss die Strandfigur schließlich wieder unter dem Speck hervorgekrochen sein. Tatsächlich ist dieses eingebrannte Verhalten gar nicht so gesund. Wir konzentrieren uns auf Kalorien. Ein gesundes Körpergewicht hat aber nur auf den zweiten Blick etwas mit Kalorienzählen zu tun. Viel wichtiger ist es, auf eine ausgewogene Ernährung zu achten. Der menschliche Körper braucht Proteine, Kohlenhydrate und Fette in der richtigen Balance, um zu einem gesunden Energiehaushalt zu kommen. Wer dieses ausgewogene Verhältnis in seiner täglichen Ernährung erreicht, der wird sein Idealgewicht ganz ohne Kalorienzählen schneller erreichen und langfristiger halten als über irgendeine Crashdiät.

In meiner Praxis erlebe ich einen erschreckenden Trend, der auch von Fachgesellschaften deutschlandweit bestätigt wird: 90 Prozent aller Beschwerden, die in deutschen Arztpraxen behandelt werden, sind verhaltensbedingt, und die Ernährung hat daran den größten Anteil. Die Deutschen werden wegen falscher Ernährung immer kränker. Nicht wegen zu vielen Kalorien, sondern wegen dem Mangel an den richtigen Nährstoffen. Wer sich richtig ernährt, wird in den allermeisten Fällen damit auch weniger Kalorien zu sich nehmen, sein Risiko für Übergewicht senken und damit auch für Folgeerkrankungen, wie Bluthochdruck, Diabetes mellitus Typ 2 oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. "Wenn Sie im Januar also unbedingt Ihren Winterspeck wieder abbauen möchten, dann empfehle ich Ihnen nicht eine Diät, die Sie bloß in eine Zwangsjacke steckt, sondern an Ihren grundlegenden Ernährungsgewohnheiten zu arbeiten. Das hat den nachhaltigsten Effekt", riet ich dem Patienten. Tipps dazu gibt es auch in der "MyFoodDoctor App".