Gewinne ein Plakat zum Film-Klassiker "Walk the Line"

Im Rahmen der Best of Cinema-Reihe kehrt der Klassiker "Walk the Line" am 2. September zurück in die Kinos. Wir verlosen 2 Plakate!

Zum Film Walk the Line erzählt die Geschichte von Johnny Cash – von seiner Kindheit auf dem Land bis zu seinem Durchbruch als Musiker. Der Film zeigt seinen Aufstieg zum Star, aber auch die Schwierigkeiten, die der Ruhm mit sich bringt: Drogen, Konflikte und ein turbulentes Privatleben.

Im Mittelpunkt steht auch die Beziehung zu June Carter, die ihn auf seinem Weg begleitet. Mit viel Musik und Einblicken in das Leben hinter der Bühne zeichnet der Film das Porträt eines außergewöhnlichen Künstlers.

