Gewinne ein Plakat zum Film-Klassiker "Walk the Line"

29.08.2025 Verlosung

Im Rahmen der Best of Cinema-Reihe kehrt der Klassiker "Walk the Line" am 2. September zurück in die Kinos. Wir verlosen 2 Plakate!
Das Filmplakat von "Walk the Line"
Das Filmplakat von "Walk the Line" Fotoquelle: Kooperationspartner

Zum Film

Walk the Line erzählt die Geschichte von Johnny Cash – von seiner Kindheit auf dem Land bis zu seinem Durchbruch als Musiker. Der Film zeigt seinen Aufstieg zum Star, aber auch die Schwierigkeiten, die der Ruhm mit sich bringt: Drogen, Konflikte und ein turbulentes Privatleben.

Im Mittelpunkt steht auch die Beziehung zu June Carter, die ihn auf seinem Weg begleitet. Mit viel Musik und Einblicken in das Leben hinter der Bühne zeichnet der Film das Porträt eines außergewöhnlichen Künstlers.

Weitere Infos zur Reihe gibt es auf www.bestofcinema.de.

Zur Verlosung

Wir verlosen 2x1 Filmplakat von "Walk the Line". Einfach bis zum 05.09.2025 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!

Plakat "Walk the Line"
* Pflichtangabe zwecks Versand des Gewinns
Für die Teilnahme am Gewinnspiel gelten die Teilnahmebedingungen und der Datenschutz. Ich wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Teilnahme an dem Gewinnspiel nur möglich ist, wenn ich meine jederzeit widerrufliche Werbeeinwilligung erteile. Hiermit erteile ich meine jederzeit widerrufliche Einwilligung, dass die PRISMA-Verlag GmbH & Co. KG innerhalb der Newsletter meine E-Mail-Adresse zur Bewerbung journalistischer Verlags-Produkte (App, E-Paper, Magazin, Online-Leserpanel, Podcast, Social-Media-Kanäle) nutzt. Ich möchte auf mich zugeschnittene Informationen per Mail erhalten und willige ein, dass mein Öffnungs- und Klickverhalten analysiert und ein personenbezogenes Nutzungsprofil erstellt wird. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 I a,b DSGVO. Wir verarbeiten deine Daten nur für unsere Werbe- und Geschäftszwecke und geben diese nicht an Dritte weiter. Weitere Informationen zu den Widerrufsmöglichkeiten und zum Datenschutz unter https://www.prisma.de/datenschutz.

