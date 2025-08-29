Gewinne ein Plakat zum Film-Klassiker "Walk the Line"

Im Rahmen der Best of Cinema-Reihe kehrt der Klassiker "Walk the Line" am 2. September zurück in die Kinos. Wir verlosen 2 Plakate!
Walk the Line erzählt die Geschichte von Johnny Cash – von seiner Kindheit auf dem Land bis zu seinem Durchbruch als Musiker. Der Film zeigt seinen Aufstieg zum Star, aber auch die Schwierigkeiten, die der Ruhm mit sich bringt: Drogen, Konflikte und ein turbulentes Privatleben.
Im Mittelpunkt steht auch die Beziehung zu June Carter, die ihn auf seinem Weg begleitet. Mit viel Musik und Einblicken in das Leben hinter der Bühne zeichnet der Film das Porträt eines außergewöhnlichen Künstlers.
Weitere Infos zur Reihe gibt es auf www.bestofcinema.de.
Wir verlosen 2x1 Filmplakat von "Walk the Line". Einfach bis zum 05.09.2025 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!