Gewinnspiel: Bücher & Kreuzfahrt zu gewinnen!

Buch: Zu Gast an der Ostsee

Mit ihrem Buch „Zu Gast an der Ostsee“ hat Autorin und Journalistin Marianne von Waldenfels eine wahre Liebeserklärung an die Ostsee veröffentlicht. Auf 208 Seiten stellt sie die 40 besten und schönsten Restaurants und Cafés an der Ostsee vor, liefert authentische Lieblingsrezepte mit regionalen Zutaten sowie Geschichten einheimischer Köche und gibt exklusive Geheimtipps für Ausflugsziele. Das Buch nimmt den Leser mit auf eine Reise zu versteckten Boutiquen, regionalen Manufakturen und besonderen Orten. Lustige und teils kuriose Anekdoten der Einheimischen runden das Leseerlebnis ab. „Zu Gast an der Ostsee“ ist Reiseführer und Kochbuch in einem.